Sisa Kerangka Warga Korea Korban Penjajahan Jepang Diserahkan Kepada Jepang

Photo : KBS News

Proses penggalian sisa kerangkan korban yang meninggal di luar negeri saat perang Pasifik antara AS dan Jepang berhasil menemukan dua kerangka yang diduga warga Korea Selatan.Kerangka tersebut diduga milik warga Korea yang saat itu meninggal dalam kerja paksa di masa penjajahan Jepang.KBS melaporkan kerangka tersebut kemungkinan akan diserahkan kepada Jepang, bukan ke Korea Selatan.Pada tahun 1943, pasukan AS melakukan operasi pendaratan besar-besaran ke Pulau Tarawara di Republik Kiribati yang saat itu diduduki oleh pasukan Jepang.Dalam pendudukan tersebut, 1.200 warga Korea dipaksa bekerja untuk membangun basis dan pangkalan pasukan militer Jepang.Seorang pejabat menerangkan bahwa sisa kerangka yang baru ditemukan itu kemungkinan besar adalah kerangan warga Korea yang meninggal dalam perang AS dan Jepang.Masalah muncul ketika kerangka yang digali oleh AS tersebut diputuskan untuk diserahkan kepada pemerintah Jepang.Saat ini diperkirakan kerangka dari 590 pekerja paksa asal Korea tidak dapat dipulangkan ke tanah air.