Trump Menyebut Korea Utara Mengizinkan Kunjungan Tim Pengamat Nuklir

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Korea Utara mengizinkan kunjungan para pakar internasional ke negaranya untuk mengamati fasilitas nuklir. Kemudian Trump menambahkan pihaknya sedang bekerja dengan baik.Dalam kampanye pemilihan pertengahan AS untuk mendukung Partai Republik di Columbia, Trump mengatakan hal itu.Sebutan Trump itu menunjukkan pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam wawancara radio sebelumnya, Kim Jong-un mengizinkan tim pengamat AS melihat dua fasilitas nuklir penting Korea Utara dan soal kunjungan itu akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi Korea Utara dan AS minggu depan.Dua fasilitas penting yang disebut Pompeo diketahui sebagai situs uji coba nuklir Punggye-ri dan uji coba rudal Dongchang-ri.Selanjutnya, Trump menuturkan bahwa pihaknya tidak akan menghapus sanksi terhadap Korea Utara dan tetap mempertahankannya, tetapi sanksi itu dapat dihapus di masa depan. Trump melanjutkan bahwa AS pun ingin menghapus sanksi itu dan berharap Korea Utara akan berhasil.Trump juga mengatakan dirinya berhubungan baik dengan Kim Jong-un sekarang dan kedua pihak tengah menuju arah yang positif.