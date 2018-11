Pangkalan Militer AS di Yongsan Dibuka untuk Umum Pertama Kali setelah 114 Tahun

Photo : KBS

Pangkalan militer Amerika Serikat di Yongsan yang sebelumnya tertutup bagi masyarakat telah dibuka untuk umum. Situs ini sebelumnya tetutup selama 114 tahun sejak 1904.Pemerintah Seoul dan Kementerian Pertanahan dan Transportasi menyatakan wisata dengan bus yang mengelilingi pangkalan militer di Yongsan tersebut diadakan 6 kali hingga akhir tahun ini.Melalui wisata yang diikuti oleh pakar, penduduk setempat serta masyarakat umum ini, pihak penyelenggara akan membahas dan mengumpulkan pendapat mereka terkait pembangunan Taman Yongsan.Setelah Markas Komando Militer AS di Korea Selatan yang berlokasi di Yongsan tesebut dipindahkan ke daerah Pyeongtaek, proses pengembalian lahan akan dilaksanakan melalui perundingan dan pemeriksaan lingkungan.Jika pengembalian tersebut selesai, pembangunan Taman Yongsan akan dilakukan hingga tahun 2027. Taman ini direncanakan sebesar Central Park di New York, AS.Pemerintah berencana melakukan pembicaraan dengan pihak AS supaya lebih banyak warga Korea yang dapat berwisata ke pengkalan militer AS di Yongsan pada tahun depan.