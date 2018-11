Pertemuan Tingkat Tinggi AS dan Korea Utara Digelar Akhir Pekan Ini di New York

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Minggu (4/11/18) menyatakan, dia akan bertemu dengan rekannya dari Korea Utara Kim Yong-chol di New York minggu ini untuk kembali membuka pembicaraan tentang denuklirisasi Korea Utara.Pompeo menyampaikan rencananya selama wawancara dengan Fox News, dia menyebutkan bahwa pertemuan itu akan menjadi peluang yang baik untuk melanjutkan perundingan denuklirisasi.Dalam wawancara dengan CBS menteri Pompeo juga menerangkan bahwa pertemuan akan diadakan pada akhir minggu ini, dirinya berharap agar keduanya dapat membuat beberapa kemajuan yang nyata, termasuk upaya untuk memastikan KTT kedua mereka dapat berlangsung.Namun, Pompeo kembali menegaskan AS tidak akan melonggarkan sanksi pada Korea Utara hingga tujuan denuklirisasi dan verifikasi senjata nuklirnya tercapai.Wakil ketua Komite Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara Kim Yong-Chol akan berkunjung ke AS untuk kedua kalinya dalam 5 bulan terakhir.Dalam pertemuan mendatang, keduanya diperkirakan akan mengatur jadwal pertemuan puncak kedua antara AS dan Korea Utara dan tindakan implementasi denuklirisasi dari Pyongyang serta tanggapannya dari Washington.