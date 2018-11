Aktor Shin Sung-il Meninggal Dunia

Photo : YONHAP News

Seorang aktor ternama Korea Selatan, Shin Sung-il meninggal dunia karena terkena kanker paru-paru pada hari Minggu (4/11/18) di usia 81 tahun.Seorang pejabat di Asosiasi Aktor Film Korea mengatakan bahwa aktor Shin meninggal pada hari Minggu dini hari pukul 2:30.Shin yang paling populer di dunia perfilman Korea Selatan pada 1960-an dan 70-an, menjalani kemoterapi di sebuah rumah sakit di Provinsi Jeolla Selatan sejak dia didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium tiga pada Juni tahun lalu.Dia memulai debut pada 1960 lalu dan tampil di lebih dari 520 karya film termasuk "The Barefooted Young" dan "Keep Silent When Leaving".