Latihan Marinir Korea Selatan dan AS Dilanjutkan Hari Senin

Photo : KBS News

Korps marinir Korea Selatan dan AS kembali melakukan latihan militer gabungan yang selama ini ditangguhkan dengan tujuan untuk mendukung fase dialog antar Korea dan antara AS dan Korea Utara.Latihan gabungan tersebut akan berlangsung dengan mengerahkan sebanyak 500 prajurit selama 2 minggu mulai hari Senin (5/11/18) di sekitar Pohang, provinsi Gyeongsang Utara.Pihak korps marinir Korea Selatan menerangkan bahwa latihan operasi militer tahunan ini ditujukan untuk menjaga posisi pertahanan gabungan kedua negera.Korea Selatan dan AS telah sepakat untuk menunda latihan tersebut sejak bulan Mei tahun ini, sebagai bagian dari dukungan militer demi menciptakan denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea.Latihan itu dijadwalkan akan berlangsung total 19 kali dalam tahun ini, tetapi 8 kali latihan telah dibatalkan.