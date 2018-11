Menteri Mike Pompeo dan Pejabat Korut Kim Yong-chol Bertemu di New York Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol akan bertemu di New York pada hari Kamis (8/11/18) mendatang.Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas langkah denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverfikasi (FFVD) dan kemajuan pelaksanaan pernyataan bersama KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura.Kunjungan Mike Pompeo ke New York didampingi Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Pertemuan antara Menteri Pompeo dan Wakil Ketua Kim Yong-chol kali ini merupakan pertemuan mereka kembali dalam 5 bulan terakhir setelah tgl. 31 Mei lalu.