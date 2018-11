Presiden Moon Berekspektasi atas Perkembangan Denuklirisasi Melalui KTT Kedua AS-Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in menyatakan bahwa KTT kedua antara Korea Utara dan AS mendorong langkah denuklirisasi di Semenanjung Korea.Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama pejabat militer pasukan AS termasuk Komandan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK), Jenderal Vincent Brooks, yang digelar pada hari Senin (5/11/18) untuk menjelaskan proses pembahasan antara kedua Korea, serta antara Korea Utara dan AS.Presiden Moon menilai bahwa Korea Utara telah mengambil langkah praktis untuk denuklirisasi tanpa provokasi misil dan nuklir setelah bulan November tahun lalu.Sehubungan dengan aliansi antara Korea Selatan dan AS, Presiden Moon mengatakan hubungan kedua negara terus berkembang setelah terjalin hubungan saat Perang Korea, untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran diantara kedua negara, serta perdamaian dan kestabilan di seluruh negara di Asia Timur.Pertemuan tersebut digelar untuk menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan jasa kepada Jenderal Vincent Brooks yang menyelesaikan masa jabatannya di Korea Selatan selama 2 tahun 6 bulan.Jenderal Vincent Brooks juga menyatakan walaupun ada banyak kesulitan termasuk provokasi oleh Korea Utara, namun saat ini, kondisi untuk mencapai perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea sangatlah baik.