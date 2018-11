Menteri Pompeo dan Pejabat Korut Kim Yong-chol Bertemu di New York

Photo : YONHAP News

Pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol digelar di New York pada hari Kamis (8/11/18).Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas langkah denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverfikasi (FFVD) dan kemajuan pelaksanaan pernyataan bersama KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura.Di dalam pertemuan tersebut, diperkirakan mereka akan membahas waktu dan lokasi KTT kedua antara Korea Utara dan AS. Selain itu, mereka juga membahas 'big deal' antara kedua negara.Namun, kedua negara tetap melakukan perang urat saraf menjelang pertemuan pejabat tinggi tersebut, karena AS terus menuntut 'denuklirisasi lebih dulu dan inspeksi,' namun Korea Utara menuntut lebih dulu pencabutan sanksi.Sementara, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Dunford mengatakan apabila ada kemajuan dialog antara Korea Utara dan AS, kesiapsiagaan militer di Semenanjung Korea juga dapat berubah.Dia mengatakan di dalam sebuah forum di perguruan tinggi bahwa jika hubungan diplomatik antara Korea Utara dan AS berjalan, urusan militer menjadi rumit.Dia menambahkan bahwa dia rela membantu urusan Menteri Pompeo namun tidak menjelaskan perubahaan apa yang akan diambil untuk kesiapsiagaan militer.