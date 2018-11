Pemilihan Umum Sela AS Digelar Hari Selasa

Photo : YONHAP News

Pemilihan Umum Sela AS yang merupakan penilaian dalam pelaksanaan urusan kenegaraan Presiden Trump, dilaksanakan pada hari Selasa (6/11/18) waktu setempat.Di dalam pemilihan tersebut, 435 orang anggota Majelis Rendah, 35 orang dari 100 anggota Majelis Tinggi, dan 36 orang dari 50 orang Gubernur akan dipilih.Pemungutan suara dilaksanakan di seluruh daerah di AS yang diawali dengan Provinsi Vermont mulai hari Selasa pukul 7 malam.Fase pemilihan itu terbagi menjadi dua, yaitu pro dan anti Trump karena pemilihan itu dilaksanakan di pertengahan masa jabatan Trump. Presiden Trump berupaya untuk mendapatkan suara dukungan dengan menonjolkan masalah imigran.Partai Demokrat memanaskan fase anti dan pro pemerintahan Trump dengan menampilkan mantan Presiden Obama di pidato dukungan Partai Demokrat.Menurut hasil jajak pendapat, Majelis Rendah dikuasai oleh Partai Demokrat, dan Majelis Tinggi dikuasai oleh Partai Republik.Perhatian pemberi suara di AS cukup tinggi dan jumlah warga yang melakukan pemilihan dini meningkat jauh dibandingkan pemilihan sebelumnya.Sementara, Presiden Trump berpidato di tiga provinsi termasuk Ohio, dan mantan Presiden Obama berpidato di Provinsi Virginia untuk mendesak kehadiran pemberi suara di pemungutan suara.