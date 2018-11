Pertemuan Tingkat Tinggi antara Pompeo dan Kim Yong-chol Ditunda

Photo : YONHAP News

Pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol yang rencananya akan digelar di New York pada hari Kamis (8/11/18), ditunda.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa jadwal pertemuan akan ditentukan kembali sesuai dengan rencana dari kedua negara. Dikatakan pula, dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat akan terus berlangsung.Namun demikian, Kementerian Luar Negeri AS tidak menjelaskan alasan penundaan pertemuan tersebut.Sebelumnya, Korea Utara dan AS direncanakan akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas langkah denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverfikasi (FFVD) dan kemajuan pelaksanaan pernyataan bersama KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura.Di dalam pertemuan tersebut, diperkirakan mereka seharusnya membahas waktu dan lokasi KTT kedua antara Korea Utara dan AS, serta 'big deal' antara kedua negara.