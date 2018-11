Trump Berharap Bertemu Kim Jong-un pada Awal Tahun Depan

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (7/11/18), bahwa dirinya berharap untuk bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada suatu waktu di awal tahun depan.Pernyataan Trump tersebut dilontarkan beberapa jam setelah AS mengumumkan penundaan pertemuan yang seharusnya dijadwalkan pada hari Kamis antara Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan mitranya Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol di New York.Selama konferensi pers pada pemilihan paruh waktu AS pada hari Selasa (6/11/18) di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa pertemuan tingkat tinggi dibatalkan, tetapi jadwal pertemuan akan segera ditentukan kembali.Kemudian, dia menyatakan optimisme tentang negosiasi dengan Korea Utara dengan mengatakan bahwa AS sangat senang komunikasi dapat terjalin dengan Korea Utara. Dia menekankan berkali-kali bahwa Washington tidak terburu-buru, dan sanksi masih berlaku.Trump mengatakan bahwa dia juga berharap untuk mencabut sanksi, tetapi Korea Utara juga harus bekerja sama. Dia juga menambahkan, hubungan antara AS dan Korea Utara sangat bagus dan dipercayakan akan berjalan lancar.