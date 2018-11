Warga AS Keturunan Korea, Young Kim Terpilih untuk Kongres AS

Photo : YONHAP News

Seorang warga AS keturunan Korea, Young Kim, tampaknya dipastikan terpilih untuk Dewan Perwakilan AS.Menurut penghitungan oleh CNN dan Associated Press, pada pukul 10 pagi hari Rabu waktu setempat, calon dari Partai Republik, Young Kim berusia 56 tahun, memperoleh 51,3 persen suara dibandingkan dengan calon dari Partai Demokrat, Gil Cisneros yang memperoleh 48,7 persen di distrik ke-39 California.Jika penghitungan suara diselesaikan, dia akan menjadi wanita Korea-Amerika pertama yang berhasil terpilih untuk bekerja di Kongres AS dan menggantikan Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Ed Royce.