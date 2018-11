Menlu Kang: Korea Utara Usulkan Penundaan Pembicaraan Tingkat Tinggi dengan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa mengatakan kepada parlemen pada hari Kamis (8/11/18), bahwa sebenarnya Korea Utara yang mengusulkan terlebih dahulu penundaan pembicaraan tingkat tinggi yang direncakanan dengan AS.Kementerian Luar Negeri AS telah mengumumkan pada hari Rabu (7/11/18) kemarin bahwa pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan rekannya dari Korea Utara Kim Yong-chol, dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis di New York, ditunda.Menteri Kang mengatakan, dia mendapat keterangan tersebut dari pihak AS, dengan mengutip bahwa Korea Utara yang meminta penundaan negosiasi tersebut.Ada yang berspekulasi bahwa penundaan itu mungkin diakibatkan kebuntuan dalam negosiasi, atau mungkin merupakan taktik negosiasi.