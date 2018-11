Kepala USFK Baru, Robert Abrams Dilantik pada Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Jenderal Angkatan Darat, Robert Abrams dilantik sebagai Kepala Komando Pasukan Amerika Serikat untuk Korea Selatan, USFK pada hari Kamis (8/11/18).Komando Angkatan Bersenjata Gabungan Korea Selatan dan AS (CFC) mengadakan upacara peresmian serta pelantikan pada Kamis pagi di Camp Humphreys di Pyeongtaek, provinsi Gyeonggi.Upacara itu diselenggarakan bersama-sama oleh Menteri Pertahanan di Seoul, Jeong Kyeong-doo dan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Paul Selva.Abrams, mantan ketua Komando Angkatan Darat AS, menggantikan Vincent Brooks yang telah memimpin USFK sejak bulan April tahun 2016.