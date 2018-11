Warga AS Keturunan Korea, Andy Kim, Terpilih untuk Kongres AS

Photo : YONHAP News

Seorang warga AS keturunan Korea, Andy Kim, tampaknya akan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS.Meskipun hasil pemilihan resmi belum selesai, Partai Demokrat telah mengumumkan keberhasilan Andy Kim dalam pemilu sela AS 2018.Hingga saat hampir 99 persen hasil pemungutan suara telah masuk, Kim, kandidat dari Partai Demokrat yang berasal dari wilayah California, telah berhasil memenangkan 0,9 persen poin kursi di DPR.Andy Kim dalam kampanyenya mengatakan dirinya sebagai perantau akan mencurahkan seluruh kemampuannya demi wilayah yang diwakilinya dan negara.Andy Kim adalah pakar urusan Timur Tengah dan sempat bekerja untuk Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) pada pemerintahan Obama.Jika kemenangannya telah dipastikan, Andy Kim akan menjadi pria Korea-Amerika pertama yang bekerja di Kongres AS dari Partai Demokrat.