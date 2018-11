Proyek Kolaborasi Antar-Korea Terhambat

Photo : YONHAP News

Kerja sama antar-Korea terpaksa dikendalikan kecepatannya karena hubungan Korea Utara dan AS kembali berhenti.Menjelang pertemuan tingkat tinggi Korea Utara dan AS yang kedua, sebenarnya berbagai proyek kolaborasi antar-Korea pun turut terhenti karena sejumlah proyek itu berkaitan dengan sanksi terhadap Korea Utara.Karena pertemuan Korea Utara dan AS ditunda, maka kolaborasi antar-Korea kemungkinan besar akan dihentikan untuk sementara waktu.Perjanjian pemimpin negara Korea Selatan dan Korea Utara untuk mengadakan reuni keluarga terpisah dalam tahun ini juga kemungkinan dibatalkan.