Andy Kim: Perdamaian Semenanjung Korea Diutamakan

Photo : YONHAP News

Andy Kim, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipastikan kemenangan dalam pemilu paruh waktu AS, menyatakan hari Kamis (8/11/18) waktu setempat bahwa dirinya mengambil peran dalam mengangkat isu Semenanjung Korea, untuk berada di posisi utama dalam kebijakan diplomatik AS.Dalam pertemuan dengan wartawan Korea Selatan di AS, Andy Kim mengatakan dirinya ingin menjadi pemimpin dalam urusan kebijakan diplomatik di Dewan Perwakilan Rakyat AS.Dia menambahkan, dirinya akan bergiat di Komite Angkatan Bersenjata DPR AS karena dapat mempengaruhi isu terkait keamanan negara, khususnya isu terkait Asia dan Semenanjung Korea.Terkait dengan kebijakan Pemerintahan Trump terhadap Korea Utara, Andy Kim menilai positif dialog Presiden Trump dengan Korea Utara dan pembahasan isu terkait dengan Korea Selatan.