Presiden Moon Jae-in Hadir di KTT ASEAN dan APEC

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in melakukan lawatan ke luar negeri untuk hadir di KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).Presiden mengunjungi Singapura pada hari Selasa (13/11/18) untuk hadir di KTT antara Korea Selatan dan ASEAN serta KTT Asia Timur.Setelah mengikuti KTT tersebut, Presiden Moon direncanakan hadir di KTT APEC yang berlangsung di Papua Nugini.Di sela pertemuan KTT tersebut, Presiden Moon Jae-in juga berencana menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin AS, China dan Rusia untuk menyediakan jalan keluar dalam negosasi denuklirisasi yang sedang terjebak dalam suasana kebuntuan.Pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah ditetapkan, sedangkan jadwal pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping tengah dibahas.Sementara itu, rencana pertemuan dengan Wakil Presiden AS Mike Pence juga sedang diatur akibat penyesuaian jadwal.Meskipun demikina, Pence diketahui telah mengeluarkan suara keras atas isu Korea Utara dan kebijakan pemerintah AS atas langkah denuklirisasi Korea Utara tetap sama.Oleh karena itu, Presiden Moon diperkirakan akan sulit mengusahakan pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara dan menyediakan jalan keluar yang tepat dalam pertemuan tersebut.