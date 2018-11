Menteri Unifikasi Cho Myung-kyun Mengunjungi AS

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myung-kyun mengunjungi Washington dan New York mulai hari Selasa (13/11/18) hingga Sabtu(17/11/18) mendatang.Kunjungan Menteri Unifikasi Seoul ke AS tersebut merupakan yang pertama kali dalam waktu empat tahun setelah kunjungan mantan Menteri Ryoo Kihl-jae pada bulan Desember tahun 2014.Kementerian Unifikasi menyatakan bahwa Cho akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan parlemen utama di AS untuk membahas hubungan antara dua Korea dan langkah penyediaan perdamaian di Semenanjung korea.Selain itu, Cho akan berpidato di Forum Internasional Semenanjung Korea 2018 yang diselenggarakan oleh Institut Studi Timur Jauh di Universitas Kyungnam dan Lembaga Penelitian Pusat Sarjana Internasional Woodrow Wilson pada hari Kamis (15/11/18).Menteri tersebut juga mengunjungi Korea Society, Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) untuk membahas isu Semenanjung Korea dan menjelaskan kebijakan terhadap Korea Utara dalam pertemuan dengan wakil warga Korea Selatan di AS.Kementerian Unifikasi menjelaskan bahwa kunjungan Menteri Cho kali ini bermanfaat untuk meningkatkan kerja sama antara Korea Selatan dan AS serta memperluas pemahanan dan dukungan dari warga Korea Selatan di AS.