BTS Borong 4 Penghargaan People's Choice Awards

Photo : YONHAP News

Grup musik Korea BTS memborong empat penghargaan pada ajang People's Choice Awards 2018.People's Choice Awards dalam laman resminya menyatakan BTS memenangkan kategori Grup 2018, Lagu 2018, Video Musik 2018 dan Selebriti Sosial 2018 dalam ajang penghargaan tahunan yang digelar di Santa Monica, California pada hari Minggu (11/11/18) waktu setempat.Untuk kategori lagu dan musik video, BTS mendapat anugerah penghargaan untuk lagu berjudul 'Idol', mengalahkan lagu-lagu populer lain seperti 'No Tears Left to Cry' oleh Ariana Grande, 'In My Blood 'oleh Shawn Mendes, 'Back to You' oleh Selena Gomez, dan 'I Like It' oleh kolaborasi Cardi B, Bad Bunny dan J Balvin.Dalam kategori grup, penyanyi K-Pop lain Super Junior juga mendapatkan nominasi.Ajang tersebut telah berlangsung sejak tahun 1975 untuk mengapresiasi para seniman di berbagai bidang, termasuk film, televisi dan musik, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan penggemar.