Biaya Pembuatan Kimchi untuk Musim Dingin Melampaui 300 Ribu Won

Photo : KBS News

Sebuah lembaga survei harga lokal menyatakan bahwa keluarga sampai dengan empat anggota keluarga akan membutuhkan biaya sampai 308 ribu won untuk menyiapkan kimchi pada musim dingin tahun ini.Perusahaan Informasi Harga Korea pada hari Selasa (13/11/18) menyatakan harga kubis tetap pada tingkat yang sama seperti tahun lalu, yaitu 3.500 won per kilo, sementara harga lobak masing-masing seribu won.Meskipun demikian, harga bumbu melonjak karena kondisi cuaca tahun ini dengan bubuk lada merah dijual seharga 19 ribu won per 600 gram.Harga jahe yang melonjak hingga sepuluh ribu won per 800 gram diperkirakan akan meningkat lebih jauh menjelang musim pembuatan kimchi tradisional di Korea Selatan yang akan dimulai pada akhir bulan ini.