Wapres AS Serukan Negara-Negara Asia Bekerja Sama untuk Sanksi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden AS Mike Pence yang tengah melakukan perjalanan ke negara-negara kawasan Asia telah bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.Dalam pertemuan tersebut Pence menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama India dalam kebijakan pemerintahan AS untuk menekan Korea Utara.Dia juga berharap kedua negara akan lebih meningkatkan kerja sama untuk menerapkan sanksi pada Korea Utara.Sementara itu, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, Pence juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Vietnam yang ikut melaksanakan sanksi pada Korea Utara.Sebelumnya saat berkunjung ke Jepang, Pence telah memastikan kembali prinsip Washington untuk mengambil sanksi keras pada Pyongyang.Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Yoon-jae mengungkapkan bahwa AS tampaknya tidak membatalkan pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Utara, melainkan menangguhkannya.Dengan demikian, Cho berharap agar jadwal pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara dapat ditentukan dalam waktu dekat.