Warga AS Keturunan Korea Andy Kim Terpilih Sebagai Dewan Perwakilan AS

Photo : YONHAP News

Warga AS keturunan Korea dari Partai Demokrat Andy Kim berhasil terpilih dalam Dewan Perwakilan AS, menjadi warga Korea pertama yang menjabat di Kongres AS selama hampir 20 tahun.Rasio penghitungan suara akhir untuk Andy Kim mencapai 49,9 persen, menang secara tipis dari calon Partai Republik, Tom MacArthur yang meraih 48.8 persen.Media AP mengumumkan secara resmi kemenangan Kim pada hari Rabu (14/11/18), meskipun pemilihan dewan lokal belum menyelesaikan penghitungan suara.Kim pernah menjabat sebagai Asisten Dewan Keamanan Nasional di pemerintahan Obama sebelumnya, sebagai ahli urusan Timur Tengah.Kim menjadi warga AS keturunan Korea kedua yang terpilih sebagai anggota Kongres AS setelah Kim Chang-joon yang bekerja di Dewan Perwakilan AS pada tahun 1993 hingga 1999.