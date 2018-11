Twice Tempati Posisi Puncak Tangga Musik Jepang dengan Album Berbahasa Korea

Photo : YONHAP News

Girlband Korea Selatan, Twice berhasil menguasai peringkat puncak tangga album musik mingguan Oricon dan tangga album digital Jepang setelah meluncurkan album mini 'Yes or Yes' pada bulan ini.Keberhasilan prestasi Twice menjadi sorotan karena mereka merilis album berbahasa Korea bukan bahasa Jepang.Ini adalah pertamakalinya Twice menduduki urutan pertama tangga lagu dengan album berbahasa Korea di Jepang.Dalam dua tahun berturut-turut Twice juga akan tampil di sebuah program khusus NHK pada akhir tahun, sebuah prestasi yang pertama kali ditorehkan oleh girlband Korea Selatan.