Menteri Unifikasi Korut dan Pompeo Diskusikan Koordinasi Erat dengan Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Utara Cho Myoung-gyon bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington pada hari Jumat (16/11/2018) dan mendiskusikan denuklirisasi Korea Utara dan langkah-langkah membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.Kementerian Unifikasi mengatakan bahwa Cho menggelar pembicaraan dengan Pompeo di Kementerian Luar Negeri selama sekitar 25 menit dan juga mendiskusikan hubungan antar-Korea.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert menyatakan dalam pernyataan media bahwa kedua pejabat “menegaskan komitmen mereka untuk berkoordinasi erat” demi mencapai denuklirisasi Korut yang final dan terverifikasi penuh sesuai persetujuan pemimpin Korut Kim Jong-un.Nauert menambahkan bahwa kedua pihak juga mendiskusikan langkah-langkah untuk mempererat koordinasi demi memastikan bahwa kerja sama antar-Korea tetap “sejalan” dengan perkembangan pembicaraan denuklirisasi AS-Korut.Cho tiba di AS pada hari Selasa (12/11/2018) untuk kunjungan lima hari. Dia bertemu dengan Ed Royce yang mengetuai Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan pejabat penting lainnya, juga anggota Kongres AS. Dia juga berdiskusi terkait isu Korut dengan para ahli di think tank AS.