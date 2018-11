Kelompok Kerja Korea Selatan-AS akan Mengadakan Pertemuan Pertama di Washington

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS kemungkinan akan mengadakan pertemuan pertama kelompok kerja bilateral mereka pada hari Selasa (20/11/18) di Washington.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri di Seoul pada hari Minggu (18/11/18) mengatakan bahwa Seoul dan Washington telah setuju untuk mengadakan pertemuan perdana tersebut pada Selasa sore.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon berangkat ke AS pada Senin (19/11/18) pagi untuk menghadiri pertemuan tersebut bersama pejabat dari Kementerian Unifikasi dan kantor kepresidenan.Lee dan rekannya di AS Stephen Biegun akan mewakili negara mereka masing-masing dalam pembicaraan kelompok kerja tersebut.Badan konsultatif baru antar-negara diharapkan untuk membahas rencana persiapan pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan rekan dari Korea Utara Kim Yong-chol.Kedua belah pihak juga diharapkan akan membahas proyek kerja sama antar-Korea, termasuk survei bersama yang diusulkan untuk jalur kereta api lintas batas.Sebelumnya, Korea Selatan telah merencanakan untuk melakukan inspeksi pada bulan Oktober, namun AS menyatakan kekhawatiran bahwa hubungan antar-Korea akan meningkat lebih cepat dari pembicaraan denuklirisasi.