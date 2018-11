Trump Kembali Pastikan Hubungan AS dan Korea Utara Berjalan Baik

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump pada hari Minggu (18/11/18) kembali memastikan bahwa hubungan antara AS dan Korea Utara tengah berjalan dengan baik.Trump dalam wawancara dengan Fox News mengutarakan pihaknya kesulitan untuk mengambil keputusan atas isu Korea Utara.Ketika dia menjabat, pendahulunya Barack Obama mengatakan kepadanya bahwa isu terkait Korea Utara sampai saat ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi AS.Trump menggambarkan bahwa dirinya dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un harus membuat keputusan nyata mengenai jalan mana yang harus ditempuh Korea Utara, mengutip bahwa dia sangat senang atas pendekatan yang mereka pilih selama ini.Wakil Presiden Mike Pence mengatakan bahwa Trump yakin KTT antara AS dan Korea Utara pada bulan Juni telah menjadi titik permulaan dari denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.