Harga Bensin di Korea Selatan Turun Sejak Pemotongan Pajak BBM

Photo : YONHAP News

Harga bensin dan diesel di Korea Selatan mengalami penurunan di minggu kedua menyusul pemotongan pajak BBM oleh pemerintah.Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan harga rata-rata bensin yang dijual di pom bensin seluruh negeri mengalami penurunan sebesar 133 won dibandingkan sebelum pemotongan pajak, menjadi 1.556,8 won per liter pada tanggal 17 November.Angka tersebut tercatat lebih rendah daripada prediksi penurunan harga bensin dari pemerintah, yakni 123 won per liter. Sementara it, harga diesel juga mengalami penurunan sebesar 87,7 won.Indikasi tersebut muncul karena harga minyak mentah Dubai yang merupakan minyak mentah impor utama Korea Selatan berada pada angka 66 dolar per barel atau turun 82 dolar dibandingkan pada awal bulan Oktober lalu.