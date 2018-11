AS Berikan Sanksi pada Warga Afrika Selatan yang Membantu Penyelundupan Minyak Korea Utara

Photo : YONHAP News

AS pada hari Senin (19/11/18) menjatuhkan sanksi kepada seorang individu warga Afrika Selatan yang terlibat pada penyelundupan minyak Korea Utara.Biro Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan menyatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada Vladlen Amtchentsev yang telah memberikan konsultasi penghindaran sanksi AS di bawah nama Velmur Management.AS mengganjar hukuman Velmur dan Transatlantic Partners pada bulan Agustus tahun lalu atas dugaan keterlibatan transaksi minyak dengan Korea Utara.Sanksi terebut membekukan segala aset Amtchentsev di AS dan melarangnya berbisnis dengan entitas AS.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan menjelaskan bahwa Korea Utara bergantung pada bantuan para kriminal dan penyelundup untuk mengumpulkan dan mengirim dana.Mnuchin berjanji pihaknya akan terus menerapkan dan mengimplementasikan sanksi terhadap semua pelaku yang membantu praktek-praktek penipuan rezim Korea Utara sebagai bagian dari komitmennya untuk denuklirisasi akhir Korea Utara yang terverifikasi sepenuhnya.