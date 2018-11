WHO: Perbaikan Standar Kondisi Debu Ultra akan Menambah 1,4 Tahun Usia Harapan Hidup

Photo : YONHAP News

Sebuah hasil penelitian melaporkan jika polusi debu ultra halus di Korea Selatan diturunkan sampai ke bawah standar rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maka usia harapan hidup masyarakat akan bertambah 1,4 tahun.Hasil analisa juga menyatakan usia harapan hidup penduduk ibu kota India, New Delhi akan berkurang sampai 10 tahun karena tercatat sebagai wilayah dengan polusi udara terburuk di dunia.Lembaga Penelitian Kebijakan Energi di Universitas Chicago AS mengumumkan hasil penelitian tersebut dalam laporan pada hari Senin (19/11/18) waktu setempat.Apabilan debu ultra halus diturunkan sesuai standar WHO, usia harapan hidup di Korea Selatan dan Korea Utara masing-masing bertambah 1,4 tahun dan 1,1 tahun.Sementara itu, dalam langkah yang sama usia harapan hidup di India dan China akan bertambah 4,3 tahun dan 2,9 tahun.Standar kadar debu ultra halus yang direkomendasikan WHO adalah PM 2,5 rata-rata tahunan ke bawah 10 mikrogram per meter kubik.Laporan itu menyatakan usia harapan hidup per satu orang di seluruh dunia menurun 1,8 tahun akibat polusi udara, sementara 5,5 miliar atau 75 persen penduduk dunia menjalani kehidupannya di lingkungan polusi udara debu ultra halus yang melewati ambang batas rekomendasi WHO.