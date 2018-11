AS Memberi Dukungan Penuh pada Proyek Penyambungan Rel Kereta Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Pemerintah AS menyatakan dukungan penuh pada proyek pemeriksaan bersama penyambungan jalur rel kereta api antara Korea Selatan dan Korea Utara.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon mengatakan kepada wartawan khusus Washington pada hari Selasa (20/11/18) waktu setempat bahwa AS menunjukkan dukungan penuh pada proyek tersebut.Dua Korea telah sepakat untuk melaksanakan pemeriksaan bersama atas kondisi rel kereta api jalur Gyeongeui sejak akhir bulan lalu, sekaligus menggelar upacara peletakkan batu pertama menjelang akhir bulan November hingga awal bulan Desember tahun ini.Meskipun demikian, jadwal tersebut ditunda akibat negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS tidak berjalan lancar.Menurut Lee, meskipun jadwal proyek tersebut tertunda, pihaknya tetap bertekad untuk menggelar upacara peletakkan batu pertama pada tahun ini agar modernisasi jalur rel kereta api dapat cepat dilaksanakan.Dalam pertemuan Kelompok Kerja Korea Selatan-AS, pihaknya juga telah membahas berbagai agenda terkait denuklirisasi, hubungan dua Korea dan denuklirisasi Korea Utara dengan pihak AS.Lee menyatakan pembahasan Kelompok Kerja Korea Selatan dan AS di masa depan akan dijalankan secara rutin.Terkait jadwal pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS, Lee menjelaskan dua negara tengah berkontak, dimana AS berupaya untuk menentukan tanggal pertemuan tingkat tinggi pada awal tahun depan.