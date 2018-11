Pertemuan Kelompok Kerja Korea Selatan dan AS Dilaksanakan Secara Teratur

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan kelompok kerja bilateral untuk membahas denuklirsasi, sanksi pada Korea Utara dan hubungan antar-Korea secara teratur setiap dua minggu sekali.Sebelumnya, seorang pejabat tinggi pemerintah di Seoul telah menyampaikan kepada wartawan pada hari Selasa (20/11/18) bahwa pihaknya berniat untuk menggelar pertemuan kelompok kerja setidaknya dua kali sebulan.Dua pihak tengah mempertimbangkan langkah pelaksanaan pertemuan tersebut, termasuk pembicaraan tatap muka perwakilan kelompok kerja dari dua pihak, yaitu Lee Do-hoon dari Korea Selatan dan Stephan Biegun dari AS, apabila berkesempatan mengunjungi negara masing-masing.Pejabat itu juga menjelaskan bahwa pertemuan lainnya kemungkinan akan berlangsung dalam bentuk konferensi video.Korea Selatan dan AS sepakat untuk mengadakan pertemuan teratur untuk mengkoodinasikan kebijakan dan berbagi informasi hubungan antar-Korea dan dialog AS dan Korea Utara.