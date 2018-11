Pence Tekankan kepada Putin Pentingnya Kepatuhan Sanksi terhadap Korea Utara

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden AS Mike Pence dilaporkan menekankan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pentingnya kepatuhan sanksi terhadap Korea Utara saat mereka bertemu selama perjalanan Pence ke Asia minggu lalu.Seorang kolumnis Washington Post, Josh Rogin, menulis sebuah opini berjudul "Ketika Mike Pence bertemu dengan Vladimir Putin dan Xi Jinping" pada hari Kamis (22/11/18) waktu setempat dan mengisahkan cerita di balik layarnya dan juga wawancara dengan Pence.Menurut Rogin, Pence dan Putin mengadakan 3 pertemuan singkat di Singapura di sela-sela pertemuan regional termasuk ASEAN, EAS dan APEC.Dalam pertemuan tersebut, Pence mengatakan kepada Putin bahwa sekarang sangatlah penting bagi Rusia untuk mematuhi sanksi PBB terhadap Pyongyang, khususnya menjelang KTT Korea Utara dan AS ke-2.Sebelumnya, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar tertutup pada tanggal 8 November lalu, Rusia menyerukan perlunya meredakan sanksi terhadap Korea Utara, dan AS langsung menentangnya.Kedua negara terus menerus berselisih mengenai masalah sanksi terhadap Korea Utara.