Film '1987: When the Day Comes' Raih Penghargaan Film Terbaik dalam Blue Dragon Awards ke-39

Film '1987: When the Day Comes' memenangkan penghargaan film terbaik di Blue Dragon Awards ke-39 yang diadakan di Seoul pada hari Jumat (24/11/18).Film '1987: When the Day Comes' yang disutradarai oleh Jang Joon-hwan, menceritakan tentang demonstrasi nasional yang bersejarah melawan pemerintah yang didukung militer pada bulan Juni tahun 1987.Sementara itu, aktris Han Ji-min memenangkan penghargaan aktris terbaik untuk peran utamanya dalam 'Miss Baek.'Sutradara Yoon Jong-bin memenangkan sutradara terbaik untuk filmnya 'The Spy Gone North.'Selain itu, almarhum Kim Joo-hyuk memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik untuk perannya di 'Believer,' sementara Kim Hyang-gi yang berusia 18 tahun dan bermain di 'Along with the God: The Last 49 Days' memperoleh penghargaan aktris pendukung terbaik.The Blue Dragon Awards adalah salah satu dari 3 penghargaan perfilman domestik utama Korea, selain Daejong Film Awards dan Baeksang Arts Awards.