Pakar CNI AS: Tahun 2019 Akan Menjadi Tahun yang Lebih Baik Bagi Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Direktur Studi Pertahanan di Pusat Kepentingan Nasional (CNI) AS Harry Kazianis meminta pemerintahan Trump untuk mencapai kesepakatan besar dengan Pyongyang agar deklarasi berakhirnya perang dapat bertukar dengan denuklirsasi Korea Utara.Kazianis menyampaikan hal tersebut dalam sebuah media khusus parlemen, The Hill pada hari Minggu (25/11/18).Ia menambahkan dalam beberapa minggu ke depan, langkah-langkah yang diambil Trump akan menentukan apakah Korea Utara akan kembali menjadi ancaman perang nuklir atau justru mampu meredakan ketegangan tersebut.Kazianis berharap agar Trump mampu menukar deklarasi berakhirnya perang dengan gerakan dramatis denuklirsasi yang telah diisyaratkan Pyongyang dalam beberapa waktu terakhir.Pihaknya menegaskan bahwa perlu untuk mengambil gasasan yang fleksibel dan strategis, mengutip bahwa tidak ada alasan lain perdamaian permanen di Semenanjung Korea tidak dapat dilanjutkan.Kazianis secara khusus memperkirakan bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Ia berharap jika Korea Utara menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya, mereka dapat melepaskan diri dari tekanan maksimum AS.