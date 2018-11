Menlu AS Pompeo: Hubungan Antar-Korea adalah Salah Satu Faktor Penting dalam Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Minggu (25/11/18) menjelaskan hubungan antar-Korea merupakan salah satu faktor penting dalam denuklirisasi Korea Utara.Ia melontarkan pernyataan tersebut dalam wawancara telepon dengan stasiun radio AS saat menanggapi kelompok kerja yang baru-baru ini diluncurkan oleh Korea Selatan dan AS.Pompeo menyebut hubungan antar-Korea bergerak sejalan dengan perundingan Korea Utara dan AS, menambahkan bahwa AS akan selalu bergerak bersama negara mitranya, Korea Selatan.Menteri Luar Negeri itu juga menegaskan kembali bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan sanksi terhadap Korea Utara, karena sanksi tersebut mampu mendorong Pyongyang ke meja negosiasi.