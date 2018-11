Pejabat Seoul: KTT Korea Utara dan AS Tidak Mungkin Dilaksanakan pada Bulan Ini

Photo : KBS News

Seorang pejabat pemerintah di Seoul pada hari Senin (26/11/18) mengatakan pembicaraan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS tidak mungkin dilaksanakan pada bulan ini.Pembukaan pembicaraan yang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir bulan ini kemungkinan besar tidak dapat dilakukan karena Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol tidak mengunjungi Beijing pada akhir pekan lalu.Kim pada bulan Mei sempat melakukan perjalanan ke Beijing untuk menaiki pesawat menuju New York dengan agenda bertemu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Pejabat itu mengatakan Pompeo menurut rencana akan mendampingi Presiden AS Donald Trump hadir dalam pertemuan G20 di Buenos Aires, Argentina mulai hari Kamis (29/11/18).Pejabat tersebut menambahkan bahwa pembicaraan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS sebenarnya dapat dilaksanakan kapanpun jika mereka mencapai persetujuan, karena sampai saat ini dua negara masih membuka tekad untuk berdialog.