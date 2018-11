Kemenlu AS Sebut Kemungkinan Reuni Keluarga Terpisah di AS Sebelum Pelaksanaan KTT ke-2 dengan Korea Utara

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia pada hari Selasa (27/11/18) waktu setempat memberitakan bahwa seorang pejabat tinggi Kementerian Luar negeri AS menyebut kemungkinan reuni bagi keluarga terpisah yang tinggal di AS melalui telepon atau video sebelum pelaksanaan KTT ke-2 dengan Korea Utara.Sekretaris Jenderal Komite Pelaksana Reuni Keluarga Terpisah di AS, Lee Cha-hui menyatakan wakil dari organisasi Keluarga Terbagi AS (DFUSA) memberitahukan isi pembicaraan dengan pejabat tinggi yang mengurus kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS pada pertengahan bulan ini.Menurut Sekjen Lee, pejabat tinggi itu langsung menelepon wakil DFUSA dan mengatakan bahwa reuni keluarga terpisah bagi keluarga yang tinggal di AS akan diatur sebagai agenda utama kebijakan AS terhadap Korea Utara.Ia menyebutkan kemungkinan pertemuan melalui video atau telepon yang dilaksanakan sebelum pertemuan senjata nuklir yang biasa dianggap sebagai KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS.Sekjen Lee akan menyerahkan daftar nama keluarga terpisah yang tinggal di AS untuk bertemu dengan keluarganya di Korea Utara.Radio Free Asia juga memberitakan pejabat tinggi itu telah bertemu dengan Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myung-kyun di Washington pada pertengahan bulan ini untuk membahas langkah praktis reuni keluarga terpisah.Menteri Cho dalam pertemuan dengan wakil keturunan Korea Selatan di AS telah menyatakan reuni keluarga terpisah untuk keluarga yang tinggal di luar negeri, pertukaran surat, pertemuan melalui telepon telah disepakati oleh dua Korea.Cho juga menyebut pemerintah Seoul telah mengusulkan kepada Korea Utara agar kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan bagi keluarga terpisah di AS.