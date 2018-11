Gedung Putih: Presiden Moon dan Trump Akan Melaksanakan Pembicaraan di KTT G20

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan Presiden Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu di sela-sela KTT G20 di Argentina pekan ini.Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan dalam konferensi pers hari Selasa (27/11/18) bahwa Moon berada di antara beberapa pemimpin yang direncanakan presiden AS untuk bertemu selama pertemuan dua hari mulai Jumat (30/11/18).Gedung Putih mengatakan bahwa Trump akan mengadakan pembicaraan bilateral terpisah dengan Moon serta para pemimpin China, Jepang, Rusia dan Jerman.Moon dan Trump terakhir bertemu di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September.Dalam pembicaraan di Argentina, Presiden Moon diperkirakan akan meningkatkan usaha mewujudkan denuklirisasi Korea Utara di tengah negosiasi yang macet antara Washington dan Pyongyang.