Presiden Moon Jae-in Tiba di Ceko pada Rabu Pagi

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in yang melakukan lawatan ke tiga negara untuk KTT G20 tiba di negara pertama Ceko pada Rabu (28/11/18) pagi hari.Presiden Moon memiliki agenda untuk mengadakan KTT dengan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis dan membahas pesanan pembangunan PLTN.Presiden Moon akan meminta kerja sama agar perusahaan Korea Selatan dapat memegang proyek pembangunan PLTN di Ceko dengan menjelaskan keunggulan teknologi Korea Selatan.Pada Kamis (29/11/18) pagi waktu Korea, Presiden Moon menuju ke Argentina untuk menghadiri KTT G20 dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT tersebut.Setelah KTT antara Korea Utara dan AS pada bulan Juni lalu, negosiasi denuklirisasi masih terjebak dalam suasana kebuntuan, sedangkan pertemuan pejabat tingkat tinggi juga sempat ditangguhkan.Oleh karena itu, banyak pihak memperhatikan apakah pertemuan presiden AS dan Korea Selatan dapat menyediakan kemajuan negosiasi.