RFA: Pembicaraan Tingkat Kerja AS-Korea Utara Dibatalkan

Pembicaraan tingkat kerja antara AS dan Korea Utara yang dijadwalkan pada bulan depan di Washington tampaknya telah dibatalkan.Radio Free Asia pada hari Rabu (28/11/18) mengutip seorang mantan pejabat senior AS yang mengatakan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun dijadwalkan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui pada minggu kedua bulan depan di Washington.Mantan pejabat itu mengatakan bahwa Biegun telah mengosongkan jadwal hingga minggu kedua bulan Desember untuk rapat tersebut, namun pembicaraan tingkat kerja tidak mungkin diadakan karena pembicaraan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan rekan Korea Utara Kim Yong-chol ditunda.