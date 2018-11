AS Minta PBB Mengadakan Rapat Komite HAM Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kantor berita AFP pada hari Selasa (27/11/18) melaporkan pemerintah AS telah meminta Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa mengadakan rapat untuk membahas HAM Korea Utara.Rapat itu dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Desember, dimana Korea Utara berusaha keras untuk menolaknya.AFP menyampaikan Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Sung dalam suarat yang dikirim ke Dewan Keamanan menyesalkan pihak Dewan Keamanan yang akan mengadakan rapat Komite HAM Korea Utara atas permintaan AS.Surat yang didapatkan AFP mengatakan rapat itu akan menimbulkan pertentangan, bukan dukungan pada kondisi positif yang saat ini sedang berlangsung.Kim Sung juga mengkritik bahwa AS memiliki niat buruk dengan membuat Ketua Komite HAM PBB Michelle Bachelet memberikan pidato di Dewan Keamanan dengan tema HAM Korea Utara.Dewan Keamanan setiap tahun sejak tahun 2004 telah mengadakan rapat dengan pokok pembicaraan kondisi HAM Korea Utara.AFP menyampaikan AS telah mendapat persetujuan dari 9 negara untuk mengadakan rapat tersebut, meskipun China menolaknya.