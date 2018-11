Menlu AS Berharap untuk Bertemu Pejabat Tinggi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Rabu (28/11/18) mengatakan pihaknya sangat berharap dapat mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Korea Utara untuk membahas proses denuklirsasi.Pompeo menyatakan kepada wartawan seusai sidang Senat bahwa dia tidak memiliki tanggapan apapun pada serangkaian acara terkait Korea Utara, namun berharap agar negara tersebut dan AS dapat segera menggelar pertemuan tingkat tinggi.Pernyataan Pompeo menunjukkan dua pihak akan terus mencoba perundingan tingkat tinggi, meskipun belum ada jadwal untuk pembicaraan terkait.Pompeo sebelumnya dijadwalkan bertemu dengan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-cho di New York pada tgl.8 November.Namun rencana itu secara tiba-tiba ditunda, di tengah konflik penentuan jadwal AS dan Korea Utara yang berlangsung lebih lama dari perkiraan.