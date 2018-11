Mantan Menteri Unifikasi Korea Selatan Melawat ke Korea Utara

Photo : YONHAP News

Mantan Menteri Unfikasi Korea Selatan dikabarkan tengah melakukan lawatan ke Korea Utara.Seorang warga Korea di Shenyang, China pada hari Kamis (29/11/18) menyatakan mantan Menteri Unfikasi Jeong Se-hyun telah tiba di Pyongyang pada hari Rabu (28/11/18) melalui Shenyang.Jeong dikabarkan menaiki pesawat Korean Air ke kota perbatasan China dan kemudian terbang ke Pyongyang dengan Penerbangan Air Koryo.Perjalanan mantan menteri ke Korea Utara terjadi setelah dua Korea sepakat untuk memulai kegiatan pemeriksaan bersama kereta api pada hari Jumat (30/11/18) seiring dengan persetujuan AS dan PBB.Presiden Moon Jae-in juga berencana akan bertemu dengan presiden AS Donald Trump di sela-sela KTT G20 yang berlangsung pada akhir minggu ini di Argentina.Pertemuan puncak Korea Selatan dan AS kemungkinan akan berlangsung di tengah terhentinya perundingan denuklirsasi antara Washington dan Pyongyang.Jeong mengatakan pada pidatonya dua minggu lalu bahwa dua Korea harus mengadakan KTT ke-4 secepat mungkin dalam upaya menjaga momentum dialog AS dan Korea Utara.