Kemenhan AS Mendukung Penuh Usaha Meredakan Ketegangan di Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan AS menyampaikan pihaknya menyetujui upaya yang dilakukan militer AS untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.Jubir Kementerian Pertahanan AS Christopher Logan dalam wawancara Radio Free Asia hari Selasa (27/11/18) lalu menyatakan hal tersebut, menanggapi keputusan AS menghentikan penerbangan jet tempur di Semenanjung Korea.Kementerian tetap memberikan dukungan penuh atas upaya diplomasi AS untuk mencapai denuklirsasi terverifikasi Korea Utara yang telah disepakati pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Namun ia tidak menambahkan rincian pembicaraan terkait dengan pihak sekutu Korea Selatan.Pada awal minggu ini Komandan Angkatan Udara Pasifik AS Charles Brown menyebut bahwa penerbangan jet tempur pasukan AS di Semenanjung Korea ditangguhkan sejalan dengan permintaan pemerintah Seoul.