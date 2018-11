Korea Selatan dan AS Akan Membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Bidang Ekonomi di AS Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi bidang ekonomi di AS pada bulan Desember mendatang.Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan pertama dalam bidang ekonomi sejak pemerintahan Presiden Moon Jae-in dirilis.Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lee Tae-ho akan bertemu dengan mitranya, Pelaksana Tugas Wakil Menteri Luar Negeri AS Manisha Singh.Kedua pihak akan membahas rencana kolaborasi ekonomi bilateral serta perluasan persekutuan dua negara dan kemitraan global dari tahap memperkuat kolaborasi ekonomi yang berorientasi masa depan.Pertemuan tingkat tinggi bidang ekonomi Korea Selatan dan AS disepakati pada KTT antar-negara pada tahun 2015 dan pertemuan yang pertama diadakan pada bulan November tahun itu.Pertemuan yang kedua diadakan pada Januari tahun 2017 dan pertemuan di bulan depan adalah yang ketiga.