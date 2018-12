Presiden Moon dan Trump Tegaskan Penerapan Sanksi pada Korea Utara Sampai Denuklirisasi Lengkap Tercapai

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Selatan dan AS sepakat bahwa penting untuk mempertahankan sanksi pada Korea Utara sampai denuklirisasi lengkap tercapai.Presiden Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump setuju bahwa kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Seoul dapat menciptakan momentum pembangunan perdamaian di Semenanjung Korea.Trump juga berharap KTT ke-2 dengan pemimpin Korea Utara dapat segera dilaksanakan untuk kemajuan proses denuklirisasi.Kepala Humas presiden Yoon Young-chan mengatakan kedua pemimpin mengadakan pertemuan selama setengah jam pada hari Jumat (30/11/18) di sela-sela KTT G20 yang berlangsung di Buenos Aires Argentina.Pertemuan tersebut menjadi pertemuan ke-6 dua pemimpin setelah keduanya bertemu pada bulan September saat mengikuti Sidang Majelis Umum PBB di New York.Pertemuan hari Jumat adalah pertemuan terpendek dari pertemuan Moon dan Trump sebelumnya, sekaligus menjadi sesi tertutup dimana hanya presiden dan juru bahasa yang hadir tanpa pendamping lain.Moon dan Trump setuju bahwa proses denuklirisasi dan pembangunan perdamaian Semenanjung Korea sedang bergerak ke arah positif dan berjanji untuk berkoordinasi berdasarkan aliansi dua negara untuk mencapai tujuan bersama sebelumnya.Seorang pejabat kepresidenan senior mengatakan kepada wartawan bahwa perubahan sikap presiden Moon untuk mempertahankan sanksi terhadap Korea Utara, bukan mengurangi, merupakan bagian dari cara meningkatkan kepercayaan antar-pihak dan tidak akan berubah dalam keyakinan tersebut.Selama pertemuan, Presiden Trump menegaskan komitmennya untuk mengadakan pertemuan puncak ke-2 dengan Korea Utara pada awal tahun depan dan meminta Korea Selatan tetap berkoalisi sehingga KTT berikutnya dapat menjadi tonggak bersejarah proses denuklirisasi.