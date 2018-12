Space X Meluncurkan Roket Daur Ulang Ketiga

Photo : YONHAP News

Perusahaan transportasi luar angkasa AS SpaceX untuk yang ketiga kalinya berhasil meluncurkan roket daur ulang ke luar angkasa.Pada hari Senin (3/12/18) pukul 10.34 pagi waktu setempat SpaceX melalui pangkalan militer Angkatan Udara AS Vandenberg di California meluncurkan roket Falcon 9 ke luar angkasa.Roket tersebut sebelumnya pernah dua kali diluncurkan pada bulan Mei dan Agustus untuk mengangkut satelit komunikasi.Peluncuran roket yang sama untuk ketiga kalinya dilaksanakan pertama kali dalam sejarah pengembangan ruang angkasa.Roket tersebut mengangkut satelit ilmu pengetahuan Korea Selatan Next Sat-1 yang akan mencapai ketinggian orbit 575 kilometer dan mengukur radiasi ruang angkasa serta mengamati sinar infra merah bintang selama dua tahun ke depan.Dengan kesuksesan peluncuran roket daur ulang Falcon 9 kali ini, era peluncuran roket yang dapat didaur ulang sebanyak 10 kali telah dibuka.