Penasihat Keamanan AS: Korut Gagal Penuhi Komitmen Denuklirisasi, KTT Ke-2 Korut-AS Harus Dilaksanakan

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan bahwa Presiden Donald Trump yakin pihaknya harus mengadakan KTT ke-2 bersama Kim Jong-un karena pemimpin Korea Utara itu tidak memenuhi komitmen yang dia buat selama pertemuan pertama mereka.Bolton menyatakan hal tersebut dalam konferensi Dewan CEO tahunan The Wall Street Journal di Washington pada hari Selasa (4/12/18) dan dimuat dalam laporan CNN.Bolton mengatakan AS akan mendorong pembukaan pertemuan ke-2 dengan harapan perkembangan yang lebih jauh dapat dilaksanakan tidak lama setelah tahun baru.Ia menambahkan pemerintahan Trump tidak akan mencabut sanksi ekonomi yang besar dan kuat terhadap rezim Korea Utara hingga saat itu.CNN mengatakan bahwa komentar tersebut menggarisbawahi kurangnya perkembangan yang dibuat AS dalam mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi penuh, terverifikasi dan tidak dapat diubah seperti yang diinginkan Washington, meskipun Trump telah menekankan hubungan hangat dengan Pemimpin Kim.